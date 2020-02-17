印度洋島國模里西斯禁止台灣人入境案，造成我國漁民無法運補，但外交始終「嚴正否認」模里西斯對我有禁令，部直至昨（16）日才在國民黨籍立委指控後改口；民進黨立委周春米也看不下去，今（17）日展示公文表示，她從2月初就接獲屏東縣漁民陳情，要求外交部與模里西斯交涉以維護國人權益，但外交部卻一概否認有禁台灣人一事，直到在野黨立委公開爆料才改變說法；周春米深痛表示，外交部「不到黃河心不死」的態度令人搖頭。

近來不斷傳出模里西斯禁止台灣旅客入境，但外交部均嚴正否認，昨日在溫玉霞爆料後，外交部副發言人崔靜麟首次證實「這件事的源頭也是因為WHO，把台灣列入中國疫區，視為中國一部分，因此禁止我國國人入境。」

周春米今天在臉書秀出公文打臉外交部並指出，她從2月3日開始在屏東接獲多起漁民陳情，表示入境模里西斯屢受阻礙，也多次致電外交部，還在2月7日發文請外交部一定要查明模里西斯的狀況，但外交部卻在2月14日以公文回覆周春米辦公室指「模里西斯經查並無禁止我國國人入境一事」，但卻在2月16日證實模里西斯確實禁止台灣人入境，等於當面向立委說謊。

周春米質疑，「外交部是否真的有掌握第一線資訊？還是只是看著新聞發聲明？」她提出相關案件已經持續兩久，但外交部卻要等到在野黨立委也指出狀況後才承認確有此事，罔顧國人權益。

周春米說，模里西斯為台灣遠洋漁業重要基地，每年約有近600船次於該國路易港停泊，進行漁獲處理、人員替換與運補等行政作業，模國禁止台灣人入境，對台灣遠洋漁業衝擊甚大。她表示，外交部反應卻總是慢半拍，只是不停的片面否認，令人搖頭，希望外交部應積極與模國交涉，並且詳實了解情況，把傷害減到最低。

立委周春米向外交部反應模國禁止台人入境，但外交部卻發文否認。（圖／截自周春米臉書）

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(中時電子報)