過去兩週來，中國警方搜索全國各地民宅、餐廳與臨時市場，以違反野味暫時禁令為由，逮捕近700人。

包括松鼠、黃鼠狼、野豬在內，警方查獲近4萬隻動物，顯示中國嗜食野味、愛用動物器官入藥的習慣不可能一夕消失，儘管這些動物可能和2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）有關。

合法販售猴子、狗、鹿、鱷魚等肉類的商家告訴路透社，市場一重開，就會重新開門做生意。

在內蒙古經營野味網站與實體店面的龔健（Gong Jian, 譯音）表示：「禁令一解除，我就會開始做生意。」

「大家喜歡買野味，買來自己吃或饋贈親友，因為野味送禮大方，會讓你臉上有光。」

龔健說，他把鱷魚肉和鹿肉放在大型冰箱冷凍，但原本養的鵪鶉得全宰了，因為超市現在不再向他購買鵪鶉蛋，而鵪鶉蛋冷凍後也沒辦法吃。

科學家懷疑，蝙蝠會將新型冠狀病毒傳染給穿山甲，再傳給人類，但目前尚未證實。最早的病例中有些是去過武漢野味市場者，1月間中國暫時關閉所有野味市場，並警告食用野味會對公共衛生與安全帶來威脅。

但那樣的警告不足以改變深植於中國文化與歷史中的野味喜好，或說改變不了中國人對野味的態度。

現已退休的中國科學院動物研究所前研究員汪松表示：「在許多人眼裡，動物是為人類而活，而不是和人類共享這個世界。」

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）。

(中央社)