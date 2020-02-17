大陸湖北省武漢市爆發新冠肺炎疫情，已近1個月，繼十堰市張灣區發佈全中國首個「戰時管制」令後，同省的孝感市14日更進管制令後，今「孝感新型冠狀病毒肺炎防控指揮部」再發佈公告令「要求孝感市480萬的所有城鎮居民，嚴禁外出」。

該公告內容依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發事件應對法》、《治安管理處罰法》、《道路交通安全法》、《突發公共衛生事件應急條例》等相關法律法規，指揮部以六點規範要求，內容如下:

一、所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門子、聚集。醫護人員，醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准離孝人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行。「違反本令的，一律處10日以下治安拘留」。

二、所有車輛（含摩托車、電動車、自行車、三輪車）禁止上路行駛。抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、生活必需品車輛，救護、消防、搶險、環衛、警車、郵政等特種車輛和持通行證車輛可通行。「違反本令的，車輛一律扣留，對當事人處10日治安拘留並處500元罰款；違反道路交通管理的，依法予以記分、吊銷機動車駕駛證」。

三、所有非必需的公共場所必須關閉。藥店，定點的超市、酒店、農貿市場按照指揮部要求，定時、定向開放，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。違反本令的，對經營者處10日以下治安拘留。

四、各鄉鎮（街道）、村（社區）要統籌市縣兩級下沉幹部和鄉鎮（街道）、村（社區）兩級幹部以及村（居）民、志願者、物業企業服務人員，成立糾察隊，不間斷巡查、發現、制止，對違反本令的人員、車輛，移交公安機關處罰。

五、違反本令的，一律納入失信人員名單。對黨員、幹部等公職人員，一律移交紀委、監委依規依紀予以處理。對執行不嚴、控制不力的單位和村（社區）予以追責。

六、本令自2020年2月17日零時實施。

(中時電子報)