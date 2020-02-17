新冠肺炎疫情持續延燒，引發金融市場震盪，美國大型的優質資產被市場視為避風港，投資人紛紛湧入美國大型成長股，不過，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett認為，資金不斷進入美股推升指數不斷創下新高紀錄，投資人樂觀情緒持續升溫，市場峰值也將浮現。

據CNBC報導，新冠肺炎疫情爆發，的確對整體貿易與製造業為主導的2020年初經濟成長造成影響，但實際上，標普500指數目前正創下歷史新高，以及所達到的方式並非不合邏輯。

美國公債去年夏天收到大批投資人資金湧入影響推升價格，殖利率跌落低點，一度觸及美國公債殖利率倒掛，引發投資人對經濟衰退疑慮，不過，隨著美國聯準會(Fed)持續寬鬆貨幣政策，保證美國經濟穩定成長，證券市場提供更安全的現金流以及收益。

為了應對大陸經濟表現巨大不確定性，美國經濟表現超前全球各地，大型成長股以及防禦性股票推升漲勢，估值也不斷擴大。然而，2020年以來，一群被視為異常投機成長股飆升，包括特斯拉在前6周大漲91％，超越肉類（Beyond Meat）成長52％，維珍銀河（Virgin Galactic）成長134％，Shopify成長35％，這些類股將引發一些危險訊號。

至於標普500指數各板塊表現，表現優異的類股為工用事業、非必需消費品以及科技股，落後大盤的為能源、金融與工業類股。其中，Vanguard Mega-Cap Growth ETF由大型成長股組成，被認為在當前避險情緒增加時，擁有最可靠成長動能。

Michael Hartnett表示，2020年初將風險資產帶動的強勁股市走升，投資人的樂觀情緒將更加清晰，高價的股票以及高流動性將成為市場發展趨勢。他解釋，當標普500指數超過20倍遠期收益，債券以及美元也漲得失序之下，就會出現這種情況。

Michael Hartnett認為，應該尊重市場發出的訊息，市場瘋狂大漲的趨勢，將更容易分辦何時市場峰值出現的時刻。

(中時電子報)