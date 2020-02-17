防範新冠肺炎，近來酒精、消毒水、漂白水等又成為搶手貨，連噴罐都供不應求，民眾紛紛拿著家中各式舊瓶自行分裝，醫師提醒，拿舊瓶分裝漂白水暗藏陷阱，勸民眾千萬別鐵齒，真的發生過憾事，尤其是用礦泉水瓶來裝漂白水或酒精，最容易出事！

Icu醫生陳志金在臉書發文指出，看到有熱心的藥局贈送漂白水給民眾分裝，雖然這是好事，但是看著民眾拿各式各樣的舊瓶去裝，讓他非常擔心，因為若直接使用原本裝礦泉水、飲料、酒、醋、醬油的舊瓶，恐發生誤喝風險。在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、漂白水的病人，有一部分就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或老人家誤喝。

陳志金提醒，用舊瓶分裝漂白水時必須嚴格遵守下列四個原則：

1.最好用回漂白水的瓶子來裝，儘量不要用飲料瓶！尤其是用礦泉水瓶來裝漂白水或酒精，最容易出事！

2.撕掉原有標籤（無法撕掉的，可用不透明膠帶遮住）

3.重新標示（可用防水貼布遮上後，標示在明顯的地方）

4.安全存放（擺放離原來可飲用的地方越遠越遠好！不要隨便放在小孩可接觸到的地方，漂白水可放在廁所的櫃子裡）

(中時電子報)