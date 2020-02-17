太空人隊作弊已成為眾矢之的，不只棒球迷唾棄，其他29支球隊的球員也恨的牙癢癢，也有球員計畫著何時能用觸身球報復。太空人意識到不妙，總教練貝克(Dusty Baker)向大聯盟求救，而大聯盟效率非常高的回應了，將針對故意觸身球推出新規定，屆時可能會有比以往更嚴重的懲罰。

昨日貝克剛向大聯盟呼籲，希望官方能出面制止其他隊球員的報復行為，擔心太空人球員因此受傷。大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)很快就在今日提出應對方案，他預計在本周向各隊發備忘錄，警告不能向太空人打者丟故意觸身球，且會祭出比過去更嚴厲的懲處。

「過去我們一直在修改有關故意觸身球的規定，」曼佛雷德表示，「這確實很危險，而這與太空人的調查是獨立的。接下來幾天會與各隊總管碰面，討論太空人打者面臨到的危險。」

前幾天道奇投手史崔普林(Ross Stripling)就曾表態，在「在適當的時機和場所」時，可能會用觸身球報仇。他曾是2017年因為太空人輸掉世界大賽冠軍的苦主，因此積怨已久。

觸身球報仇是大棒球運動不成文的規定，去年天使與太空人就曾因為本壘攻防戰引發衝突，相隔一周後天使投手拉米瑞茲(Noe Ramirez)對太空人外野手馬里斯尼克(Jake Marisnick)丟出觸身球，兩隊因此爆發衝突，事後投手拉米瑞茲禁賽3場、總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)禁賽1場。

(中時 )