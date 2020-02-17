國內昨日傳出首例新冠肺炎死亡案例，該名死者是中部61歲的白牌車司機。正規計程車業者指出，白牌車是指不合法的計程車，難以追蹤路徑、載過哪些人，合法的計程車則有教育司機如何自我保護。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，所謂的「白牌車」就是「不合法」的運輸業車輛，非法很難追蹤過往載過哪些人，駕駛可能也不清楚載過誰，如果是合法計程車，曾經走過的路徑、載過哪些人都可以追蹤，且上周交通部讓合法計程車司機每天可以購買一片口罩，所以計程車司機也有在教導如何保護自我。

鄭力嘉說，疾管署呼籲疑似病患不要搭乘大眾運輸，曾經有警察局打電話叫車，司機直到載送時才發現可能載到疑似病患，警察還跟在計程車後面，該名駕駛在完全不知情的狀況下，也會承擔某部分風險，如果不小心受感染，發病前又載送其他乘客，很可能將病傳染給其他乘客，計程車司機何其無辜。

鄭力嘉建議政府，應號召一群有意願的司機給予教育、輔導，讓有受過訓練的司機來服務，同時提供司機防護措施或護目鏡，甚至告知車輛應該具備何種設備，才不會將疾病傳染給其他乘客，讓一對一風險降到最低。

(中時 )