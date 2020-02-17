民眾要養成勤洗手等習慣就能防疫。（豐原醫院提供／陳淑娥台中傳真）

國內發生首例新冠肺炎死亡病例，引發許多人恐慌！豐原醫院表示，民眾其實只要養成勤洗手等習慣，不只可與第一線醫護人員一起參與防疫，也能阻斷傳染途徑。

豐原醫院急診室林技政主任表示，因目前還是流感盛行期，疾管署資料統計中可發現類流感門急診就診人次較前一周下降，這期間案例數，重症數都明顯下降，除了疫苗病毒株吻合社區主要流行病毒A型H1N1外，主要是這兩星期生病的人會戴上口罩，大家也都認真洗手。

林技政指出，很多病菌肉眼看不見，一個人打完噴嚏、或咳嗽後，所散播的病菌在哪根本不清楚，接觸到病原不見得會染病，要宿主免疫力差、病毒量夠、適當傳染途徑才會致病，傳染性疾病阻斷傳染路徑是最有效方法就是多洗手，減少手去摸眼、口、鼻等部位，防止病菌進入體內出現生病情形。

林技政說，民眾只要簡單做到多洗手，生病時戴口罩、少碰口鼻眼，生活作息正常、多運動、好好控制慢性疾病，簡單的個人防護做好，就能幫大家阻斷傳染源，防止疫情肆虐。

(中時 )