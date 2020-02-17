◎寒流何時結束？專家：這天明顯回暖

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今晚至週三(19日)清晨，平地低溫約可降至6至8度，尤其明晨降至最低，20日白天至23日，冷空氣逐日減弱，都是晴朗穩定的天氣。

◎戴不戴口罩？柯P：依風險程度判斷

新冠肺炎疫情升溫，台灣出現死亡首例，外界好奇現階段有需要戴口罩嗎？台北市長柯文哲17日表示，戴口罩的原則還是一樣，到人多、密閉空間和不特定人接觸，他也說，病毒很可能隨疾病發展「流感化」，若很多人得病就戴，沒什麼人得病就不用戴。

◎助防疫 旺旺送水神給移民署

新冠肺炎疫情持續升高，慈濟基金會及旺旺水神公司日前捐贈口罩4千個及能抗病毒的「水神」次氯酸水生成器給移民署台北服務站，希望讓移民署同仁能夠安心沒有後顧之憂。

◎狠男提汽油狂潑店員 燒死越南妹畫面曝光

新北市蘆洲區一名50多歲的蘇姓男子，多次到蘆洲養生館消費後，戀上22歲黃姓越南籍按摩女子，蘇男疑不滿黃女偷他包包，又避而不見，今(17)凌晨3時至養生館找黃女質問，監視器畫面拍下，蘇男提著裝滿汽油的兩桶水桶，一進門就朝另一名男店員狂潑，更拿出打火機作勢點燃，嚇得男店員渾身發抖退縮在牆角，接著蘇男隨後就衝進店內，拿另一桶汽油淋在黃女身上，即使黃女苦哀求，狠心的蘇男還是點火將她活活燒死，2分鐘內就燒成焦屍。

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(中時電子報)