通用汽車縮減紐澳業務 出售泰國工廠給中國長城汽車 12:162020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國汽車公司－通用汽車（General Motors）正計畫縮減美國和中國市場以外的業務。美國當地時間16日，該公司表示將縮減澳洲和紐西蘭的銷售、設計及工程業務，並在2021年前淘汰霍頓品牌。 該公司還稱，中國長城汽車已同意收購通用汽車泰國生產廠。通用汽車預計，將計入約3億美元與上述調整相關的淨現金支出，以及總計11億美元的現金和非現金支出。 (工商 ) #通用汽車 #縮減 #泰國 #長城汽車 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑隱匿中、沙資金 哈佛耶魯遭教育部調查 04:092020/02/14 全球財經 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 第四度 華為豁免期 美再延45天 04:092020/02/15 財經要聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 陸媒：美國再次起訴華為 是黔驢技窮 08:592020/02/15 兩岸 防疫交鋒 掀中美制度優劣之爭 04:092020/02/16 焦點新聞 突圍 大陸踩點第三島鏈 04:102020/02/16 時論廣場 科技戰再起 美擬禁GE客機引擎銷陸 04:102020/02/17 財經要聞 《生醫股》盼推新冠肺炎疫苗上市，高端疫苗上攻 10:182020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。