路透報導，美國汽車公司－通用汽車（General Motors）正計畫縮減美國和中國市場以外的業務。美國當地時間16日，該公司表示將縮減澳洲和紐西蘭的銷售、設計及工程業務，並在2021年前淘汰霍頓品牌。

該公司還稱，中國長城汽車已同意收購通用汽車泰國生產廠。通用汽車預計，將計入約3億美元與上述調整相關的淨現金支出，以及總計11億美元的現金和非現金支出。

(工商 )