A股三大股指17日開高走高，漲勢凌厲。截至中午收盤，上證綜指報2,955.07點，上揚38.06點，漲1.3％；深成指報11,136.14點，上漲219.83點，漲幅2.01％；創指報2,136.13點，上漲66.91點，漲幅3.23％。從大盤上看，農業種植、國防軍工、物流等相關類股居漲幅榜前列，總體個股表現仍屬強勁。

(工商 )