A股三大股指午盤收高 創業板大漲3％ 12:162020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指17日開高走高，漲勢凌厲。截至中午收盤，上證綜指報2,955.07點，上揚38.06點，漲1.3％；深成指報11,136.14點，上漲219.83點，漲幅2.01％；創指報2,136.13點，上漲66.91點，漲幅3.23％。從大盤上看，農業種植、國防軍工、物流等相關類股居漲幅榜前列，總體個股表現仍屬強勁。 (工商 ) #漲幅 #A股 #三大 #午盤 #收高 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股領軍，美股三大指數同創歷史新高 08:352020/02/13 財經 出遊防疫大作戰 易遊網祭優惠與承諾三大保證 04:102020/02/14 投資理財 陸股三大指數低開隨後翻紅 血製品、半導體板塊漲 10:522020/02/14 財經 同欣電併勝麗 搶占CIS前三大 04:102020/02/15 證券．權證 第一眼討厭 但越了解越讓人喜歡的三大星座 12:232020/02/15 運勢 三大毒梟之一林孝道栽了 再起出百塊海洛英磚 15:202020/02/15 社會 A股再融資鬆綁 創業板三大限制取消 04:092020/02/16 焦點新聞 仔細盤點三大影響 審慎應對疫情 04:092020/02/16 焦點新聞 讓男人越愛越深無法自拔的三大星座女 11:502020/02/16 運勢 承德科技 提供三大安心服務 04:102020/02/17 產業特刊 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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