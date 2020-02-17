新冠肺炎病例持續增加，除中國大陸外，許多國家陸續出現社區感染，台灣也在16日傳出首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的死亡個案。立院國民黨團今（17）日上午召開記者會，強烈呼籲政府，有必要提高防疫等級，將現行的2級開設提升至1級，由行政院長蘇貞昌坐鎮指揮，整合各部會協調防疫工作，或建請副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官，以求安定民心，共同對抗疫情。

國民黨團總召林為洲表示，16日國內發生確診死亡案例，事實上已經是達到準社區感染的程度，中央防疫指揮中心指揮官、也是衛福部長陳時中也說，社區感染4大指標中，這起確診死亡案例已經達到其中一項「確診者找不到傳染源」，雖然另外3項指標還在調查中，但依現在疫情嚴重的情況，行政院應該即刻啟動1級開設防疫指揮中心。林為洲強調，陳時中擔任疫情主揮中心的辛勞與表現，全國民眾有目共睹，但是陸續發生指揮、橫向聯繫其他部會部協調的問題時，也出現不同調的狀況，讓他力不從心。

林為洲指出，從最早教育部宣布學校開學後，學生必須戴口罩上課，後因口罩不足，憂心群聚感的事件發生而宣布延後開學。接著陸委會自行發布非本國籍陸配子女可來台團聚的政策，結果遭陳時中拍板擱置。近期，駐日代表現謝長廷擅自宣布在日本橫濱廷檢疫中的「鑽石公主號」郵輪上的台灣旅客，在日本接受14日隔離建議後，回台不必再次隔離，旋即遭外交部否認，防疫指揮中心強調仍就必須隔離。

此外，如發生菲律賓對我實施「旅遊禁令」、模里西斯對我漁船「禁航」等等，林為洲說，在在顯示目前國內狀況，已達防疫中心的層級必須提升到1級標準，由行政院長坐鎮指揮，整合協調各部會防疫政策，避免再次發生部會不協調的落差，遭成政府政策一變再變，讓民眾無所適從。

首席副書記長林奕華表示，根據《傳染病法》第17條第1項相關規定，1級開設能夠整合、統籌各種資源、設備及相關機關人員之必要，目前的2級開設，疫情指揮中心只能由部分部會、單位參與會議或進駐，顯然以台灣目前疫情出現變化的現況，必須即刻開設1級疫情指揮中心。

林奕華說，疾病管制署在今年1月13日提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫」，計畫中制訂了啟動防疫指揮中心機制，目前開設2級指揮中心的標準，來自於計畫中「大陸武漢肺炎疫情擴散至其他地區」；而1級開設標準的要件是「我國出現確診病例」。換句話說，16日公布確診死亡病例，其實已經達到「我國出現確診病例」的標準，國民黨團呼籲行政院回到「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫」中，即刻啟動1級開設，確保橫向聯繫暢通、針對各行各業的衝擊，提出應變措施、配套。

藍委陳以信表示，「防疫工作必須從寬、料病毒必須從嚴」，根據衛福部「應變指揮體系應變策略之應變作為與分工」計畫中，制定1級應變策略有6大項指標，分別為：一、啟動應變醫院清空收治。二、支援人力徵調。三、醫院徵用隔離收治。四、隔離場所開設收治病患。五、檢驗量能之擴充含試劑與採樣容器。六、委託或委辦初篩檢驗（陰性排除）。

陳以信說，目前疫情指揮中心經啟動了其中的2至6項，等於進入準1級開設的樣態。陳以信指出，1級開設與2級開設大的差異在於，政府整合各部會在疫情擴大發生期間，仍能持續在金融、交通、水電等民生設施持續營運，確保公共服務能量持續維持。陳以信同時建議，政府或許可考慮由具有公衛專家身分的副總統陳建仁，或準副總統賴清德擔任1級開設防疫指揮官，更能夠安定民心。

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