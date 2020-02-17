凱基投顧表示，新冠肺炎疫情利空已相當程度反映，只要疫情在一季內控制住，隨5G來臨與美中達成貿易協議，今年全球經濟將維持復甦，遞延性消費也將使下半年成長動能更強；中國封城與停工引發產業轉單至台廠，可能使面板、被動元件、記憶體等短期供需吃緊，同時將帶動全球供應鏈加速重組。

中國新冠肺炎衝擊全球經濟與整體產業，凱基投顧認為，除了觀光、旅遊、餐飲、航空等產業外，中國的封城與停工也將影響短期產能的供給與消費動能，並連帶影響中國手機或5G手機的需求及5G基地台的建置速度。

中國生產線的中斷也引發許多產業轉單至台廠，可能造成面板、被動元件、記憶體等短期供需吃緊。短期受惠股包括口罩與疫苗等防疫相關類股，與線上遊戲、電子商務等宅經濟相關股。在長期影響上，這回疫情的爆發突顯廠商過去將產能過度集中於中國的風險，由此將加速全球供應鏈的重組，連帶支撐工業自動化、雲端資料中心／伺服器、商辦／工業土地等的需求。

凱基投顧預估，若新冠肺炎疫情能夠在未來一個季度內回穩，對今年全球GDP的衝擊約0.2％；對中國今年GDP的衝擊約0.1～0.6％；對台灣今年GDP的衝擊約0.1～0.4％。儘管疫情影響短期全球經濟活動，惟疫情最高峰過去後，遞延性的消費將使下半年成長動能更為強勁。

凱基投顧表示，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，因今日中國的經濟規模已達17年前SARS當年的4倍，且各國政府因應疫情擴散、對中國進行鎖國措施，並減少對中國的旅運規模下，中國的消費市場與供應鏈一定程度出現停擺。

不過，相較SARS，中國此次斷然進行封城措施，且目前各國已針對新冠肺炎病毒拆解出基因序列，預計最慢6個月即可研發出治癒的疫苗，預計疫情可能較SARS更快容易受到抑制。

(工商 )