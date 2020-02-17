高雄市長韓國瑜（中）今天在道安會報上指示，除著手研究智慧型交通號誌外，調整消防車鳴笛音頻讓汽車聽得見，確保執勤人員交通安全。（柯宗緯攝）

高市消防局鳳祥分隊消防車日前執勤發生重大車禍意外，釀成1死4輕重傷悲劇。高雄市長韓國瑜今（17）日早上前往殉職小隊長馮永昌靈堂上香，接著在市府主持道安會報，交辦檢討方案，除著手研究智慧型交通號誌外，調整消防車鳴笛音頻讓汽車聽得見，確保執勤人員交通安全。

韓國瑜提到，今天早上到消防小隊長靈堂上香，感觸特別多，很少看到這種狀況，消防車在鳴笛情況下，竟被大貨車撞到，很多消防人員因為工作關係，發生意外事故都是在災難現場，未料這次居然會是在道路上，實在令人完全無法接受。

會後韓國瑜受訪時，會中做出結論，大貨車撞人意外事件，市府人員心情相當難過，他要求「智慧型交通號誌」一定要趕快研究處理，另配合5G時代來臨，對得到5G標案的廠商通訊公司來說，非常需要一些城市能來實驗「智慧型交通號誌」，高市府願意做全國之先，讓智慧交通跟現代化的5G來做結合。

鳳祥分隊消防車發生意外後，肇事的曳引車張姓駕駛辯稱，沒有聽到鳴笛聲。對此，韓國瑜也指出，現在駕駛人開車時，隔音效果實在太好，所以警車、消防車、救護車鳴笛，有時會聽不見， 所以馬上要做一項實驗，如何調整音頻能讓汽車駕駛時，還是能聽見鳴笛聲，希望高雄市未來交通安全能更進一步得到確保。

(中時 )