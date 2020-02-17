南亞(1303)子公司昆山環氧樹脂廠已取得當地主管機關核准，並於昨(16)日正式復工，因為昆山廠是南亞最後一座獲准開工的廠區，也就是說，南亞目前位於大陸的工廠已經全數完成復工。

南亞位於昆山的子公司環氧樹脂廠已經在昨(16)日取得當地主管機關核准，已經正式復工，目前也通知廠商及客戶，調整進出貨時間安排，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

南亞位於大陸主要廠區位於南通、廣州、惠州、昆山與廈門等，今年由於新型冠狀病毒於大陸爆發，導致廠區被迫延後開工，其中廣州、惠州與廈門於官方宣布的2月10日復工，南通廠則是在12日開工，昨日復工的崑山則為南亞最後一個復工的廠區，目前南亞在大陸的廠區已經全數復工。

南亞1月合併營業額為223億1369萬元，月衰退6.8%、年衰退10.7%，主要是受到農曆春節影響，加上武漢肺炎疫情擴散，南亞在大陸各生產基地，所屬省份都發布了延後復工通知，許多原料供應商及客戶到目前都無法開工，運輸也受到影響，儘管現階段已經全數復工，但由於最快也是在2月10日才復工，故南亞2月營收也恐持續保守。

(時報資訊)