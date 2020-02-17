大陸復工腳步緩慢，台股回防11750點！大陸各地區自2月10日起陸續復工，儘管初期復工率偏低，但全球投資市場悲觀氣氛已經淡化，今天台股雖然因上週五美股掛牌的台積電(2330)ADR收跌，台積電與股王—大立光(3008)開低，指數以低盤開出，但市場無畏大陸消費市場遭新冠肺炎疫情重創，終端需求大減，反而樂觀認為，隨著大陸各地陸續復工，補庫存及消費需求將全面引爆，指數開低後緩步拉升，中小型股—太極(4934)、高端疫苗(6547)、兆遠(4944)、創業家(8477)、富邦媒(8454)及台勝科(3532)盤中股價逆勢亮燈漲停，勝昱(4304)、寶雅(5904)盤中股價大漲。

截至11點35分為止，加權股價指數為11756.17點，下跌59.53點，成交量750.49億元；OTC指數為146.96點，下跌0.3點，成交量325.13億元。

今日上市各類股以貿易百貨類股表現最佳，上漲1.1%，其次是造紙類股及食品類股，分別上漲0.86及0.62%，表現較差者為光電類股、電子零組件類股及半導體類股，光電類股下跌1.15%、電子零組件類股下跌1.14%、半導體類股下跌0.93%；上櫃部分，表現最佳為文化創意類股，上漲1.24%，表現最差為電子通路類股，下跌1.08%。

就技術面來看，儘管新冠肺炎疫情未止，但利空衝擊已逐漸淡化，上週台股跟隨美股反彈，加權股價指數收盤為11815.7點，累計一週上漲202.89點，漲幅為1.75%，週K線收紅，為連續兩週收紅K，成交值6597.78億元，較前一週下降；櫃檯買賣指數收盤為 147.26點，累計一週上漲4.69點，漲幅為3.29%，亦是連續兩週收紅K，成交值1990.58億元，較前一週略降；今天台股在台積電走弱下，指數開低，回測11750點；台股自2月3日見波段低點後跟隨美股等反彈，歷經連續兩週上漲，上檔反壓力道漸重，今天台股指數雖然拉回，但日指標與短期均線維持多頭格局，由於台股下檔具支撐性，底部逐步墊升，且大盤半年線有撐、中長期均線續揚，在短多未破壞下，短線盤勢將偏震盪向上以消化高檔賣壓。

分析師表示，新冠肺炎疫情的利空，市場已逐漸淡化，台廠陸續評估全面復工進度，且上週五美股指數持續創高格局、亞股指數強勁反彈，台股指數上升趨勢延續，不須悲觀。

由於第1季實體經濟受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響不樂觀，且原油疲弱，暫不考慮投資傳產股，目前市場焦點仍在5G相關個股，加上美國科技股、半導體股強勢，有助於台灣晶圓代工、記憶體、通訊零組件等個股表現；譜瑞-KY(4966)受惠於5G時代提高對影音品質的要求、對AI/XR/車用的運算資料量等，未來成長動能可期；台郡(6269)受惠於天線產品及產線自動化，去年第4季合併毛利率創單季歷史新高，財報優於預期，且今年下半年在美系客戶mmWave手機推出下，可望新增LCP應用推升天線ASP，帶動產品組合持續轉佳。

(時報資訊)