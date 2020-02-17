中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎第19例、第20例確診為本土型確診病例，並出現首例死亡病例，國民黨立委林為洲、林奕華及陳以信3人今（17）日呼籲，應即刻啟動防疫指揮中心一級開設，並建議由副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官。

國民黨團總召林為洲表示，第一例死亡案例發生，在社區感染4條件中已滿足1條件下，可以說是準社區感染，政府應立即啟動一級開設防疫指揮中心；林為洲並指出，疫情指揮中心指揮官陳時中在教育部規劃學生開學應戴口罩、陸委會發布非陸配子女回台決定，以及回應駐日代表謝長廷關於「鑽石公主號乘客回台不必隔離」等言論，顯示陳時中力不從心，無法順利協調各部會。

陳以信進一步說明，一級應變策略中有啟動應變醫院清空收治、支援人力徵調、醫院徵用隔離收治、隔離場所開設收治病患、檢驗量能之擴充含試劑與採檢容器及委託或委辦初篩檢驗等6大項目，目前政府只有「啟動應變醫院清空收治」尚未啟動，可以看出現在已經是準一級開設的情況，應要名實相符。

陳以信表示，一級開設與二級開設差別在於部會協調，面對疫情擴大時，政府各單位必須對公共機構持續營運計畫做準備，而對於群眾可能的恐慌，也要有心理衛生、社會救助的準備，所以建議可以由公衛專家的陳建仁或賴清德擔任指揮官，以備位元首高度處理。

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(中時電子報)