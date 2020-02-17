針對新冠肺炎疫情對台東鳳梨釋迦外銷的衝擊，縣長饒慶鈴在第一時間即宣布補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，以提高外銷業主收購的意願；縣府農業處長許家豪今日表示，補助計畫已經公告，提醒業者盡速申請。

縣府農業處表示，爆發新冠肺炎的第一時間，饒慶鈴即強調，第一要務就是先穩住收購價格，並回應鳳梨釋迦產業策略聯盟，同意加碼運費補助，自2月4日起到2月29日，由縣府補貼外銷運費每公斤3元，國內市場並由縣府成立的台東農產公司作為聯繫窗口，以拓展直銷通路。

農業處長許家豪指出，「台東鳳梨釋迦拓展及行銷補助計畫」運費補貼申請已經公告，只要是我國合法設立並具有進出口外銷的業者，有出口本縣的鳳梨釋迦，請務必在2月29日後30天之內向縣府農業處農務科提出申請。

縣府農業處農務科強調，海空運費補助每公斤都是3元，總經費300萬元，申請者應填列表單（外銷地區、數量、補助金額等）、出口報單影本、船公司（航運公司）開立的裝運提單影本、農民收據或台東包裝場出貨證明。

(中時 )