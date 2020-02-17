新冠肺炎疫情影響產業，新北市不等中央自提紓困方案，台北市長柯文哲17日表示，只有零星案例，疫情還沒開始，紓困分短中長期，將先按當年SARS擬出一個版本，並在中央的基礎上做調整，短期則有一個緊急處理計畫，預計今天下午公布。

新北市紓困方案不等中央，柯文哲今指出，紓困分短中長期，很多人問他疫情何時結束，他的回答是，這個疫情還沒有開始，因為只有零星案例 ，還沒有大規模社區感染，我們真正的考驗都還沒有開始。

柯文哲表示，紓困分短中長期，如果是中長期，我們會按當年SARS版本，今天下午專案會議結束後將說明，北市對於中長期紓困計畫怎麼做，會在中央基礎上做調整，將先公布一個版本，因為中央要給多少錢還不確定，到時候再用這個版本上下調整，另外有一個專線，短期會有一個緊急處理計畫。

面對違反居家隔離、檢疫的民眾已有24人遭罰，柯文哲說，他的態度是這樣子，叫你乖乖在家你就給我乖乖在家，先用勸導的，不行就開始罰錢1萬、6萬、7萬， 再不行就真的要用霹靂手段，他想大家應該還是會遵守規則。

由於25日就要開學了，因疫情升溫，民眾擔心是否會有變數，柯文哲說，開學後，大概國中小、高中有22萬人，加上幼兒園共有28萬人，28萬這樣每天聚集，到底要怎麼處理，科學問題科學解決，我們還是要想一下怎麼應付。

(中時 )