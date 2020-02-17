監察院與考試院部分委員任期即將屆滿，蔡英文總統今天核定成立提名審薦小組，由副總統陳建仁擔任召集人，協助找出提名人選，在本會期送立法院同意。

總統府發言人丁允恭表示，監察院為國家最高監察機關，掌有憲法賦予彈劾、糾正、糾舉等職權；去年底，立法通過在監察院設置國家人權委員會，以與國際人權規範接軌，強化人權保障的功能。第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，第6屆監察委員應於109年8月1日就職。

考試院為國家最高考試機關，掌理考試、公務人員之銓敘、保障、退撫等職權，考試委員肩負為國考試取才、健全文官體制的重任。第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，第13屆考試委員應於109年9月1日就職。

丁允恭指出，為使監察委員及考試委員的任期順利銜接、維繫國家憲法機關正常運作，總統將依據《中華民國憲法增修條文》及新修正考、監兩院組織法相關規定，提名監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位；考試院第13屆院長、副院長，以及考試委員人選7至9位，並預計於109年立法院第10屆第1會期，咨請立法院同意後任命。

為進行相關提名作業，蔡英文總統已核定《第6屆監察委員提名審薦小組設置要點》及《第13屆考試委員提名審薦小組設置要點》，聘請清廉、專業與聲譽卓著之公正人士，分別組成提名審薦小組，負責各項審薦工作。

丁允恭指出，「第6屆監察委員提名審薦小組」經總統敦聘副總統陳建仁、總統府資政蕭新煌、陳博志、國策顧問張富美、林子儀、前監察委員劉玉山、東吳大學政治學系教授黃默等7位擔任小組委員，由陳建仁擔任召集人，蕭新煌擔任副召集人。

同時，「第13屆考試委員提名審薦小組」總統敦聘陳建仁、總統府資政林全、姚嘉文、中央研究院院長廖俊智、成功大學校長蘇慧貞、和碩科技董事長童子賢等6位擔任小組委員，由陳建仁擔任召集人，林全擔任副召集人。

他說，兩項提名審薦小組將分別負責監察委員、考試委員各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正的方式提名人選，並將於召開第1次會議後，以發布新聞及函請機關團體推薦等方式，公開接受社會各界推（自）薦監察委員及考試委員候選人。

(中時 )