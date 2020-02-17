警方還查扣有驗假鈔功能的點鈔機，後續擴大偵辦其他共犯。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市發生街頭搶案，警察局第四分局在48小時內逮捕8嫌。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局偵查隊長陳谷楓表示，疑不正當利益衝突，警方48小時逮捕8嫌全到案。（盧金足攝）

台中市警察局第四分局15日下午4點44分許接獲民眾報案，在南屯區五權西路與文心南五路口有疑似糾紛案件，立即派員到場處置，發現46歲阮姓民眾所駕駛的車輛，於該處停等紅燈時，遭2輛自小客車攔下，嫌犯下車敲破車窗，並造成阮姓男子的頭部被重擊及背部刀傷的傷勢，嫌犯隨即打開被害人右側車門取走副駕駛座上的2袋現金，金額被害人自述約1000萬貨款，但對貨款從何而來？無法交待清楚。

詐騙集團黑吃黑，警方迅速偵破街頭千萬搶案。(盧金足翻攝)

涉案嫌犯案發後隨即棄其中一輛租車，合搭另一輛車揚長而去，前往南投換車再折返台中，企圖掩人耳目，警方在48小時內逮捕8嫌，還查扣有驗假鈔功能的點鈔機，後續擴大偵辦其他共犯。

警察局第四分局在48小時內查獲8名嫌犯，15日在案發後4小時，當晚8點陸續逮捕27歲卓姓男子、30歲楊姓男子，與楊男未成年女友等3人、16日再逮捕4名都是21歲的楊姓、石姓

、張姓、李姓男子，及一名19歲賴姓男子等5人，共八嫌到案，被逮嫌犯領稱只得手近200萬。

有前科紀錄的阮姓男子向警方供稱，這1000萬是貨款，但卻對警方說不清楚是從事何種行業，身懷鉅款，懷疑是詐騙集團的水房運鈔車，疑不法所得擺不平，搶匪在掌握阮男行蹤後，光天化日之下劫走鉅款。

台中市警察局第四分局偵查隊長陳谷楓表示，15日下午4點44分，接獲民眾報案，在該轄的五權西路以及文心南五路的路口有糾紛的案件，立即派遣員警到場處理，發現有一名阮姓民眾駕駛自小客車在該處停等紅燈的時候，遭兩輛自小客車包夾攔下，車上嫌犯下車，打破被害人車窗，造成被害人頭部以及以及背部的傷勢，嫌犯開啟被害人右前車門，取走駕駛座上的兩袋現金。

警方指出，經被害人自述大約被搶走1000萬左右，嫌犯也在得手後立即搭車逃逸，該案不排除是債務或者是其他的利益糾紛所引起，為了防治街頭暴力案件，嚴重破壞社會秩序，立即報請台中地檢署指揮偵辦，迅速在15日晚上連夜查緝3名共犯到案，16日晚間陸續逮捕其他在逃共犯，全案在48小時之內，總計查獲８名嫌犯，也查扣作案用的鐵鎚、球棒以及開山刀，還有具辨認假鈔的點鈔機等物品，並且追回部份的贓款。

警方從周遭監視器研判，下車去動手打人搶錢的有5名嫌犯，一人為司機在車上，犯案中的一名未成年嫌犯，為成員的一名女友，向警方供稱早知道男友等成員要去作案，用真實身分協助租車及藏匿贓款，經報請台中地檢署指揮偵辦，立即於案發當晚連夜查緝3名共犯到案，並在隔天晚間，陸續緝獲5名在逃嫌犯，全案於48小時內查獲8名嫌犯到案，查扣作案用鐵鎚、球棒、開山刀等器械，並取回部份贓款，充分展現警方打擊不法犯罪的決心。

陳谷楓指出，該案在警方偵訊後，將移送台中地檢署偵辦，警方正持續擴大清查，追查幕後是有使指使者，擴大追緝在逃嫌犯。

(中時 )