心理師廖怡玲指出，如產生暫時性恐慌感，可跟著「心情小夥伴安心5法寶」一起做。（台北市衛生局提供／游念育台北傳真）

近日新冠肺炎疫情引發社會高度關注人心惶惶，台北市衛生局特別呼籲，除了適時配戴口罩、勤洗手更應該穩定身心，許多民眾看到新聞中輪迴播報新聞快速，產生緊張不安的情緒，臨床心理師廖怡玲指出，民眾在遭遇或聽聞突發危險事件時，可能產生暫時性的壓力，但目前為止，民眾心理諮詢的案件不多，因排隊買口罩可讓民眾分散恐慌焦點。

新冠肺炎疫情擴大，整個社會瀰漫在緊張不安的氣氛下，廖怡玲說，民眾可能因過度恐慌產生疲勞虛弱、胸悶心悸、胃口差等生理反應，主要是因情緒起伏的反應，都是正常的現象，不須過度恐慌，但是如果出現下述2種情況，包含情緒或行為已相當干擾正常生活功能或對自己的情緒或行為感到相當不舒服，應儘快尋求專業人員協助。

衛生局心理衛生科長曾光佩表示，目前公告專線電話以來，共接獲5通民眾諮詢，大多都是因曾有境外旅遊被居家隔離而產生的疑慮，尚未出現民眾對疫情焦慮；廖怡玲說，其實排隊買口罩這件事，能分散民眾對疫情恐慌的焦點，民眾會覺得自己有準備的方向，也會降低恐慌感。

廖怡玲建議，可跟著「心情小夥伴安心5法寶」，就能慢慢恢復以往的心理狀態，舒緩身「心」是要角、心「情」焦慮也還好、新聞「小」報可以少、生活規律作「夥」找、電話陪「伴」免煩惱。

(中時 )