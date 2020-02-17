台灣昨天新增第19、20例新冠肺炎確診個案，其中一例疑似為社區感染，震驚國人，但國內專家對這起個案是否為社區感染有不同意見，認為目前還很難定義台灣進入社區感染階段，但仍不可掉以輕心，國人出門在外還是應維持戴口罩的習慣。

台灣動物疫病防治專家、台大獸醫名譽教授賴秀穗指出，社區感染有項很重要的定義為找不到感染源，但昨天這例死亡的61歲個案曾頻繁接觸陸港澳顧客，顯示他很可能有感染源，因此還不到社區感染的程度。

賴秀穗說，台灣與大陸交往頻繁，每天有上千人從陸港澳地區入境，還有近千名的滯留台商待接回，隨著鑽石公主號郵輪的20多名國人即將返台，未來情況只會越來越危險，因此沒有人能斷定國內不會爆發社區感染。

他指出，現階段政府不能因口罩數量不足就要求國人在外不須配戴口罩，畢竟唯有人人戴上口罩自保，才能將病毒的傳染力降至最低，民眾也需配合政府的防疫措施，透過全民配合防疫，台灣才能降低社區感染擴大的機率。

近日大陸有多項研究指出，新冠病毒可能攻擊腎臟與睪丸，進而影響男性生殖功能，但賴秀穗分析，這種狀況應不太可能，必須要有ACE2（血管收縮素轉化酶2）作為冠狀病毒的受體，而人體內ACE2最多的地方就是肺部深處，因此症狀以引發肺炎的狀況居多。

他強調，至今的大部分死亡個案都是本身擁有慢性疾病的患者，因此可能是患者本身免疫力較差，引起併發症而死，雖然人類對於新冠病毒的了解仍相當有限，但一般民眾保持勤洗手、戴口罩、維持良好衛生習慣就不必過度恐慌。

(中時 )