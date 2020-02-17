行車記錄器「PAPAGO!」廠研勤科技(3632)1月合併營收為2372.6萬元，月減少15.8%、年減少71.88%，主要受到農曆春節假期集中，工作天數影響行車紀錄器出貨數量。

研勤指出，車安產品受到農曆春節工作天數減少，影響出貨銷售量，使1月營收年減71.88%，此外，因新型冠狀病毒疫情，影響大陸地區零售業與車市銷售，既有車安產品已於2018年起持續降低比重，轉往較有需求的新興國家市場，對研勤營運衝擊低於預期。

研勤指出，2019年開始衝刺的人臉辨識技術，則將因疫情持續擴大，可望因此受惠，在於非接觸式生物辨識管理將因衛生防疫考量，逐步取代傳統接觸式指紋辨識，目前「Face8台灣臉霸」主攻台灣國內金融大型企業、健身中心與長照機構，而研勤也強化眼睛、眉毛部位的細部辨識數據，無須拉下口罩亦能精準辨識通關，將針對需要大量人流通過的健身中心、電梯門禁加強推廣力道，力拚全年接案量倍增，帶動研勤重回成長。

(時報資訊)