三星電子據傳可能在在本周獲准恢復其在天津電視廠的生產進程。

韓媒引述消息人士報道，三星預計天津電視廠的生產最早可能在2月19日恢復。目前，大多數在大陸的韓國工廠已於2月10日復產，包括三星在蘇州的家電廠。

另外，朝鮮日報報導，受新冠肺炎疫情影響，LG Display可能會將中國OLED工廠開始量產的時間延後到第二季。而韓國的工程師亦因疫情關係尚未返回中國。LG Display曾於1月表示，其目標是中國工廠於第一季投入量產。疫情蔓延是否會延後量產時間表，仍有待觀察。

(工商 )