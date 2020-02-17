三星天津電視廠傳最快本周復產 12:312020/02/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子據傳可能在在本周獲准恢復其在天津電視廠的生產進程。 韓媒引述消息人士報道，三星預計天津電視廠的生產最早可能在2月19日恢復。目前，大多數在大陸的韓國工廠已於2月10日復產，包括三星在蘇州的家電廠。 另外，朝鮮日報報導，受新冠肺炎疫情影響，LG Display可能會將中國OLED工廠開始量產的時間延後到第二季。而韓國的工程師亦因疫情關係尚未返回中國。LG Display曾於1月表示，其目標是中國工廠於第一季投入量產。疫情蔓延是否會延後量產時間表，仍有待觀察。 (工商 ) #電視 #中國 #量產 #三星 #復產 也許您會感興趣 推薦閱讀 MSCI中國指數新增中國人保、聞泰科技及瑞幸咖啡等6檔 10:332020/02/13 財經 二代折疊機亮相！三星Galaxy Z Flip下周開賣 竟比i11Pro便宜 13:532020/02/13 科技 限量三星Galaxy Z Flip可體驗實機 入手前4疑問幫你解答 16:112020/02/13 科技 Galaxy Z Flip翻蓋摺疊 21日上市 04:102020/02/14 時尚消費 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 19:522020/02/14 財經 三星Galaxy Z Flip台灣預購告捷 5小時售罄 21:242020/02/14 財經 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 《科技》三星摺疊機Galaxy Z Flip，預購5小時搶光 10:002020/02/15 財經 大撒幣！陸穩市場、拚復工 04:092020/02/16 財經要聞 山東省協助外資復產復工與投資措施獲大陸商務部推廣 11:002020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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