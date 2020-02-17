中國國家統計局17日公布1月份70個大中城市新建商品住宅價格指數，根據路透測算，該指數的年增率為6.3％，低於上月份的6.6％並創下18個月來新低，房價年增速已連漲52個月。若以月增率來看，1月份月增率為0.2％，低於上月份的0.3％並下23個月最小漲幅，連漲57個月。

路透測算，1月新房價格指數共有47個城市月增率出現上漲（上月份為50個），8個持平（上月份4個），15個下跌（上月份16個）。

統計局官網公布的新聞稿指出，統計局城市司首席統計師孔鵬表示，1月份，各地落實「房住不炒」的政策方針，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實城市主體責任，房地產市場保持總體平穩態勢。

孔鵬表示，從月增率來看，一線城市商品住宅銷售價格漲幅略有擴大，二三線城市漲幅穩中有落；年增率來看，一線城市小幅上漲，二三線城市漲幅連續回落。

統計局資料顯示，一線城市北京、上海、深圳和廣州新房價格指數月增率分別為持平、上漲0.5％、上漲0.5％和上升0.3％。

(工商 )