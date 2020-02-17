日本官方17日（周一）公布，由於全球需求疲軟衝擊出口與資本支出，國內銷售稅壓抑民間消費，使得去年第4季（10到12月）國內生產毛額（GDP）衰退程度比市場預期更嚴重，創逾5年最大減幅。

另外，新型肺炎疫情儼然已是日本經濟前景的最新風險，外界擔憂日本已在衰退邊緣，意即符合連兩季GDP萎縮的技術性衰退定義。

日本上季GDP年率減少6.3％，比分析師預估的縮減3.7％更惡化，為2014年以來最大減幅。官方並將前季GDP年率增長修正至0.5％。

(工商 )