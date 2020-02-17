日本上季經濟創逾5年最大衰退 12:312020/02/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方17日（周一）公布，由於全球需求疲軟衝擊出口與資本支出，國內銷售稅壓抑民間消費，使得去年第4季（10到12月）國內生產毛額（GDP）衰退程度比市場預期更嚴重，創逾5年最大減幅。 另外，新型肺炎疫情儼然已是日本經濟前景的最新風險，外界擔憂日本已在衰退邊緣，意即符合連兩季GDP萎縮的技術性衰退定義。 日本上季GDP年率減少6.3％，比分析師預估的縮減3.7％更惡化，為2014年以來最大減幅。官方並將前季GDP年率增長修正至0.5％。 (工商 ) #GDP #減幅 #衰退 #上季 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京治理現代化的關鍵戰疫 04:102020/02/13 時論廣場 《半導體》5G進入高成長期，外資多正面看穩懋 11:082020/02/13 財經 香港據點 仍是國銀金雞母 04:092020/02/14 財經要聞 茂林、神盾 交投活絡權證熱 04:102020/02/14 證券．權證 日本確診突暴增 網曝防疫失敗原因 21:422020/02/14 日常 歐元區上季經濟放緩 增速改寫七年新低 22:492020/02/14 財經 華航 推特殊事假與留職停薪 04:092020/02/15 財經要聞 《業績-其他電子》致茂上季獲利季增4成，稅前EPS升至1.98元 08:012020/02/15 財經 日本上季GDP成長 估衰退3.7％ 04:092020/02/16 財經要聞 「日本剋星」模特兒級柔道家！19歲冠軍正妹PO九頭身比基尼辣照 07:032020/02/17 星光 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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