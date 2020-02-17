日本籍79歲資深飛行傘玩家佐藤克明，日前從南投縣埔里鎮虎頭山飛行傘基地起飛時，結果才起飛不久就人傘分離，佐藤從100多公尺的高度意外墜落，形同自由落體掉落到「地理中心碑」附近的樹林，消防人員搜尋1個多小時才找到他，但已身體多處受傷已明顯死亡。
飛行場業者透露，佐藤從年輕就玩飛行傘，經驗相當老道，而此行與其他團員來台旅遊兼飛行，他與5名日本同好借場地使用，而佐藤是第一個飛行的團員，想不到才飛出就發生意外。
據目擊全程的李姓民眾指出，當時佐藤駕飛行傘翱翔大約100公尺遠，突然看到他人傘分離，傘具往左邊飄，佐藤頭朝下，往左下方地面快速墜落，墜落時看得到他在掙扎，但很快就聽到「碰」的響聲，隨後趕緊打119報案。
警消依目擊者所指墜落方向搜尋，約1個多小時後才發現佐藤，當時他頭上還戴著頭盔及護目鏡，但身體及手腳有多處骨折，已無生命徵象。
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(中時電子報)
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