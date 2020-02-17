由玄彬、孫藝真主演的南韓夯劇《愛的迫降》，昨（16日）播出大結局。這部發想自真人真事的戲劇，在台灣掀起追劇熱潮，但其實在現實生活中，台灣還真的發生過類似情節，是台灣與北韓的柔道選手，真實譜出愛情故事。

《愛的迫降》台灣版的故事，是北韓柔道選手李昌洙（李昌壽），與台灣的柔道女將陳鈴真，兩名選手在1989年南斯拉夫世界賽上一見鍾情，雖然當時只能靠簡單英文溝通，不過當時兩人相約，隔年北京亞錦賽，希望能再見面。

後來，來自台灣的陳鈴真為了遵守約定，努力突破自我，獲得參賽資格，順利到了北京比賽，但北韓柔道選手李昌壽，當時因為輸給南韓選手，只贏銀牌，沒奪冠的他，回北韓後就被抓去採煤礦。

《愛的迫降》台灣版，主角是北韓柔道選手李昌洙（李昌壽），與台灣的柔道女將陳鈴真。（圖／翻攝YouTube）

因為不滿北韓作為，加上「愛情的力量」，想與陳鈴真共度一生，後來李昌壽在1991年西班牙巴塞隆納的世界錦標賽上，告知當時的女友陳鈴真，他準備脫北並向她求婚。後來成功投奔南韓，他直接在記者會上公開尋找陳鈴真，陳看到新聞後飛往南韓，兩人於1992年結婚，在南韓展開新生活。

由於最近韓劇《愛的迫降》正熱播，兩人的大兒子，也在YouTube上透過錄製影片，與大家分享爸媽的愛情故事。據了解，李昌壽、陳鈴真夫妻倆，現在定居首爾，並育有三子，兩人也曾來台灣協助國手訓練，繼續在體壇奉獻努力。

《愛的迫降》台灣版主角李昌壽、陳鈴真夫妻倆，現在定居首爾，並育有三子。（圖／翻攝YouTube）

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(中時電子報)