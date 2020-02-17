有些人家中會擺設水族箱，並進行擺飾；英國一名32歲男子在水族箱裡想了一些小魚、蝦子，後來發現了一個奇怪的螺類，馬上拍照上網求解。專家後看完驚呼，這是一隻「雞心螺」（cone snail），是全球最毒的海洋生物之一，毒液足以讓10個成人死亡。

綜合外媒報導，32歲爸爸特雷沃斯（Wesley Trevors）與兒子一起觀看水族箱裡的小丑魚游來游去，期間發現居然多了一個貝殼形狀的生物，原本想徒手取出，但後來作罷，先拍照上傳詢問大家這到底是何種生物，沒想到結果卻出乎他的意料。

專家看完後相當震驚，指這並非是一般的螺類，雖然長得一副無害的樣子，但不要被外觀所騙，牠可是有劇毒的「雞心螺」，若不小心碰到牠的神經毒性混合物，幾乎沒有抗毒劑可以阻止。

特雷沃斯推測，最後一次放進的生物是小蝦，不排除雞心螺可能躲在蝦子身上，慢慢長大。透過專家的幫忙，劇毒的雞心螺被送到倫敦海洋生物中心。

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(中時電子報)