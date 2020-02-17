搶救大潭藻礁行動聯盟今日到行政院前舉行記者會，表示為了中油觀塘三接案已舉行96次記者會，並再提3證據，證明環評違法、政府違背人民承諾，所以再次呼籲蔡英文總統別忘了曾經說過要保護藻礁生態，要求指定大潭藻礁為暫定自然地景，立即啟動文資審議程序。

(中時 )