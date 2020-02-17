搶救大潭藻礁 行動聯盟批環評違法 12:262020/02/17 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搶救大潭藻礁行動聯盟今日到行政院前舉行記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搶救大潭藻礁行動聯盟今日到行政院前舉行記者會，表示為了中油觀塘三接案已舉行96次記者會，並再提3證據，證明環評違法、政府違背人民承諾，所以再次呼籲蔡英文總統別忘了曾經說過要保護藻礁生態，要求指定大潭藻礁為暫定自然地景，立即啟動文資審議程序。 (中時 ) #記者會 #大潭 #自然 #審議 #環評 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》昇佳電子上櫃案審議通過 08:522020/02/13 財經 遭控「小明的故事」源頭 林奕華一句話打臉高嘉瑜 10:332020/02/13 政治 小明爆舌戰！林奕華嗆社會亂源 高嘉瑜籲勿撇清 11:592020/02/13 政治 林奕華躺著中槍？網曝高嘉瑜：在為台北市長鋪路 14:552020/02/13 政治 花東鐵路雙軌電氣化環評 決議補正再審 17:022020/02/13 生活 MLB》太空人開記者會道歉 老闆卻不認錯 01:292020/02/14 體育 國民黨團舉行「菲常可惡！」記者會 要蔡政府硬起來 14:422020/02/14 政治 陸外交部網上記者會開場 各國駐華大使支持大陸抗疫 16:132020/02/14 兩岸 漂亮的垃圾 淨灘抓寶趣 01:192020/02/16 地方新聞 蘇揆明拜會時力 大潭藻礁成議題 10:492020/02/17 政治 生活熱門新聞 新冠肺炎死亡率多高？蘇一峰說3個壞消息 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 台大教授示警：111名新冠肺炎潛在感染者未找出 - 生活 新冠肺炎》醫曝台灣首例死亡「曲折發現過程」 震驚又感動 - 生活 疫情亂了！唐綺陽揭不倒關鍵 這星座小心健康 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。