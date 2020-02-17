弘光英語系大三學生王柔淇，預計暑假前往英國密德薩斯大學攻讀雙聯學位。（陳淑娥攝）

弘光科大學生日前參加專業外語總決賽，榮獲得1金2銀2銅1金頭腦佳績。美髮造型設計系大二生姚佳萱，每天至少花6小時念書，在美容彩妝類奪冠；另外，拿下金頭腦國際溝通英語系大三生王柔淇，雅思成績更達到6分標準。

外文是與國際溝通的橋樑！語言中心主任鄭景媚表示，學校共有18位學生在第八屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽區域賽獲獎，其中9位學生拿下區預賽前兩名，晉級參加總決賽，在專業英文詞彙組71校262名參賽者中拿下佳績。

姚佳萱指出，雖念美髮系，但想要多個外語能力，希望未來靠一把剪刀、一隻梳子與雙手，便能謀生，有好的英文能力輔助，更可出國走遍世界各地。她在老師幫忙整理教材下，每天花6到8小時加強英文，運用聯想的方式背單字，平時練習答題時，以不能錯超過5題為目標，才讓她在比賽中奪冠。

獲英文詞彙觀光類組金頭腦王柔淇說，她對語言很感興趣，高中時便念英語科，除了準備英文詞彙比賽外，每天會花2個多小時看美劇、國外網紅影片，遇到不會的等整篇看完後再去查詢，訓練聽力。她在雅思測驗達到6分標準，順利取得赴英國念書資格，預計暑假赴英國密德薩斯大學就讀。

「做夢也沒想到，自己可以到英國念書，真的超級興奮！」王柔淇透露，由於家境不寬裕，到英國念書幾乎不可能，但是學校提供資源，也有補助，讓自己圓夢到英國攻讀雙聯學位。一開始，父母因為「離家太遠了」一度反對她到英國，但是她以「當學生比較有機會，以後工作就沒辦法」為理由，說服父母讓她有機會赴英。

國際長田其虎指出，學校目前和英國4所、加拿大1所大學簽訂雙聯學位，日本等國大學也在洽談中，修讀雙聯學位學生畢業可以同時取得弘光及外國大學雙學位，每年公告讓學生提出申請，再進行徵選，學生托福、雅思考試達到標準通過審查，便會協助申請簽證、安排銜接課程，並補助學分費、機票、部分住宿等經費，以王柔淇為例，預計可獲得30萬補助。

(中時 )