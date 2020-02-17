私菸案去職回任國防部參事惹議 柯：應處理制度問題 12:312020/02/17 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲17日接受媒體訪問。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 私菸案造成前總統府侍衛長張捷中將請辭，不過，如今軍方卻證實張捷已回任國防部參事，引發外界議論。台北市長柯文哲17日表示，他主張不處理個案，抓1個人幹什麼，沒有意義，制度問題要解決。 柯文哲今指出，他主張不要處理個案，私菸案結構問題要解決，抓1個人幹什麼，沒有意義，制度問題要解決，他不認為2萬多條香菸是1個人責任，應該去處理制度，他對個人沒有意見。 (中時 ) #制度 #柯文哲 #私菸案 #國防部 #張捷 #參事 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部證實 美轟炸機路過台空域 04:092020/02/13 焦點新聞 柯文哲談違建方針 價值及制度成兩大核心 11:162020/02/13 政治 居家管理還趴趴走 柯文哲強調已開罰12人 12:122020/02/14 政治 亞馬遜奪首勝 法院下令暫停JEDI合約 04:092020/02/15 全球財經 美艦穿台海 國防部全程掌握 01:192020/02/16 兩岸要聞 前總統府待衛長張捷解凍？調國防部任參事 14:102020/02/16 軍事 「小明」無法來台 柯文哲酸科學加政治就複雜 16:462020/02/16 生活 快評》張捷因私菸案調職 蔡英文勝選解凍難樹軍威 22:432020/02/16 軍事 私菸拔官 前待衛長張捷 翻身有機會 04:102020/02/17 政治要聞 勝選後解凍 船過水無痕 難樹軍威 04:102020/02/17 政治要聞 政治熱門新聞 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 命理師看陳時中運勢 意外洩台灣疫情將... - 政治 罷韓三階 挺韓直播主為這事內鬥...韓粉版主回應了！ - 政治 罷韓二階連署破30萬 韓國瑜的反應竟是... - 政治 看到罷韓這幕 旗山人悲憤：台灣已無是非！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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