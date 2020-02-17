私菸案造成前總統府侍衛長張捷中將請辭，不過，如今軍方卻證實張捷已回任國防部參事，引發外界議論。台北市長柯文哲17日表示，他主張不處理個案，抓1個人幹什麼，沒有意義，制度問題要解決。

柯文哲今指出，他主張不要處理個案，私菸案結構問題要解決，抓1個人幹什麼，沒有意義，制度問題要解決，他不認為2萬多條香菸是1個人責任，應該去處理制度，他對個人沒有意見。

(中時 )