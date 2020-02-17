台北市府於新生北路二段新建中山區錦州社會住宅，預計花費22億500萬元，興建占地1582坪、地下4層、地上20層建物，2023年12月完工，規畫387戶，並設有非營利幼兒園、公托、老人據點、身障日照機構等，若參考臨近的新興社宅2至3房行情，月租可能坐落於8500至1萬3400元之間。

台北市長柯文哲今天上午出席錦州社會住宅新建工程開工祈福典禮，帶領相關人員共同祈求工程圓滿進行，也期勉工程早日如質完工。

由於社宅工地緊鄰有「台北市第一凶宅」之稱的錦新大樓，媒體詢問是否擔心完工後沒人敢住？柯文哲笑說，「這哪有什麼問題」，我們當西醫的沒有忌諱，不過民俗活動該做的就做。

台北市工務局新建工程處工務科長郭俊昇表示，錦州社會住宅新建工程完工後，提供複合公共服務機能結合社會福利設施、社會住宅及鄰里商業設施等，包括1樓開放空間創造都市通廊，並設置非營利幼兒園、社區公共托育家園、居家托育服務中心、老人活動據點、零售商店、餐飲。

2樓則有身障日間照護機構、區民活動中心，並透過基地高差創造出新的地面廣場，作為都市廣場及休憩空間，3樓設置社區圖書館、健身房韻律（瑜珈）教室、廚房等，創造年輕人與銀髮族共享生活圈，4樓至20樓為住宅，約387戶，屋頂為空中花園，並設有景觀花圃、休憩平台及太陽能板。

至於完工後的約租金計算，台北市都發局將待2023年完工時依周邊出租行情決定；若以當前區域行情來看，附近林森北路上新興社住宅去年招租，2房每月租金8500元，3房月租1萬2900至1萬3400元。

(中時 )