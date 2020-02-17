新冠肺炎在臺灣首傳死亡個案，中央流行疫情指揮中心16日公布首起死亡案例為中部60多歲男性，網傳該例發生在臺中，臺中市衛生局澄清此為不實資訊，並未接獲中央相關通知，臺中也無發生社區感染，對於國內出現首例死亡市府深感哀慟，感謝醫護人員長期抗戰的辛勞，也提醒民眾勿轉傳不實疫情資訊避免觸法。

衛生局說明，市府與中央保持24小時聯繫、隨時監控疫情，目前並未接獲中央相關通知；對於網傳首例死亡出現在臺中的不實訊息，市府提醒，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，如查獲可依法移送地檢署偵辦，並科300萬元以下罰金。

而由於首例死亡個案為白牌計程車司機，臺中市交通局也重申自農曆年前，已針對計程車業者加強防疫宣導，呼籲駕駛配戴口罩、落實肥皂勤洗手等，同時已向中央爭取足額防疫口罩，請司機向所屬車行或車隊購買；近日也將提供免費清潔液，對象包含共同營業區內（臺中市、彰化市、南投縣、苗栗縣）的計程車駕駛，請自備1000 CC以下不透光容器並持計程車執業登記證至交通局裝取（電話：04-22289111分機60315）。

此外，交通局積極輔導白牌車轉型為合法計程車，以保障乘客權益，去年11月多元化計程車開辦上路後，已有近500名白牌車司機成功轉型加入多元化計程車；市府將持續進行聯合稽查，一旦查獲非法營業，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰鍰，累犯將吊銷駕照、行照與牌照，未加入車隊的駕駛請向臺中市計程車客運商業同業公會、臺中市汽車駕駛員職業工會、大臺中汽車駕駛員職業工會購買。

(中時 )