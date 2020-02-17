台中市去年底發生金飾宅配搶案，高男以「假下單，真強盜」手法，以網路向高雄1家銀樓佯裝訂購28萬5千元金飾，約定貨到付款，在台中取貨時持玩具手槍強盜貨運司機，並委託范姓友人銷贓，經李姓及游姓友人協助逃亡藏匿民宿，遭警拘提到案。台中地檢署將高男等4人依強盜、藏匿人犯等罪起訴。

起訴書指出，31歲高男在2019年11月7日冒用他人名義，向高雄1家銀樓以網路訂購結婚套組、金項鍊、戒指及手鐲等金飾，總價為新台幣28萬5千元，貨到付款約定送貨到中市北屯區。

高男同月19日中午與胡姓貨運司機在取貨地點見面，高男驗看金飾後，取出金屬製玩具槍，搶走金飾後，駕駛懸掛偷竊來的租用車輛逃逸。

高男得手後，回南投縣埔里鎮住處，委託范姓鄰居協助銷贓，范男將金飾分批到3家銀樓變賣，共得款22萬9千多元，高男以1萬元及1只黃金男戒做為報酬。高男請范男將他載到日月潭，他再搭計程車到中市1家汽車旅館投宿。

高男接到在埔里鎮經營護膚坊的李姓友人通風報信，指稱搶案事跡敗露，范男已遭警查獲。高男開車到南投埔里，聯絡在日月潭魚池鄉開民宿的游姓友人前來接應，游男得知高男涉及搶案後，先將他藏匿在自家民宿，隔天以竹筏載他到不知情的另家民宿投宿。游男經家人通知有警察登門查訪，即返家，向警方謊稱高男去向。

高男轉往李男的護膚坊留宿，由范男及李男協助逃亡，高男再輾轉到台北市板橋區1家飯店投宿，11月29日晚間遭警拘提到案。

(中時 )