新冠肺炎疫情蔓延，考選部今天宣布，109年專技導遊人員、領隊人員考試，原定3月7至8日，在全台及離島12考區同時舉行，因報考人數達3萬多人，因應最近疫情發展，考試日期延期至5月9至10日舉行。

109年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，分臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等12考區同時舉行，報考人數達30,766人。

考選部表示，各界極為關注本項考試是否如期舉行，亦接獲許多應考人、考區縣市政府、試區學校等詢問，經由本項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，基於國內外疫情持續發展，決定延期。

考選部指出，本項考試報考人數及設置考區眾多，應考人學歷或職業背景廣泛多元，以及具外籍身分應考人數占相當比例、部分應考人已從事旅遊相關工作，致搭機入、出境情形極為普遍，反映原定考試期間仍為其居家檢疫或健康自主管理期間等，無法或不宜參加考試等情形，為避免眾多應考人及各縣市政府試務工作人員因考試期間密集接觸所生傳染風險，同時降低國家防疫負擔，爰決定本項考試延至5月舉行。

應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

考選部另表示，因應教育部宣布各級學校延後開學，及來函請考選部考量應考人之實習畢業資格可能受疫情影響，建議調整部分國家考試日程，考選部已積極協調配合辦理國家考試之各相關單位研擬調整方案，將於近期報請考試院同意後儘速對外公告，並受理報名作業，請應考人放心準備考試。

(中時 )