大陸新冠肺炎疫情重創經濟，路透近日針對多位分析師進行調查，結果顯示，預估大陸經GDP增速第一季將降至4.5％，將創下2008年金融危機以來新低。分析師們稱，如果疫情得到控制，這種低迷狀態會較為短暫。

路透報導，於2月7～13日針對駐大陸、香港、新加坡以及歐洲和美國40位分析師的調查預測，中國2020年第一季GDP年增率將從前一季的6％降至4.5％。

此一下滑料將影響2020全年經濟增速從2019年的6.1％降至5.5％，可能創下1990年開始記錄以來的最低水準。

但根據路透調查的預估中值，分析師們樂觀認為，中國經濟最快將在第二季實現反彈，當季增速料回升至5.7％。分析師給出的預估區間為2.9％～6.5％。

報導稱，中銀國際駐北京的資深宏觀經濟分析師葉丙南認為，疫情將在4月前得到控制。但最糟糕情境下，第一季經濟增長率將降至2％～3％，2020年全年將降至5％。

Pantheon駐倫敦的首席亞洲分析師Freya Beamish表示，由於統計數據不透明，「沒人知道中國防疫措施將對經濟增長產生什麼影響」。他認為第一季真實的GDP增長率將降至2％以下。

疫情已經導致許多企業被迫停工，而春節通常是大部分服務業最繁忙的時段。據大部分分析師預計，停工將加快疫情爆發前已經顯現的下滑態勢。

ING駐香港的大中華分析師Iris Pang則表示，預計經濟不會快速復甦，即使是在沒有新增確診病例這種不太可能的情況下。疫情得到控制之後，可能仍需要經歷四季後才會全面復甦。

(工商 )