新冠肺炎疫情升溫，雖然多數入境者願意配合「居家隔離」與「居家檢疫」政策，但仍衍生多項問題，造成列管者的不便與困擾，國民黨文傳會代理主委王育敏今(17)日呼籲，政府應正視「居家隔離」與「居家檢疫」列管者所遭遇的問題，落實配套措施，協助解決上述列管者的問題，補強防疫的缺口，避免疫情在國內持續擴散。

王育敏指出，「居家隔離」或「居家檢疫」是防疫的第一線，多數第一級防疫的中港澳地區來台或返台旅客皆願意配合政策，接受14天的居家列管，但也衍生列管期間的假別及薪資給付、同戶家人的安置、列管者回職場遭受歧視等問題。

王育敏建議，政府應設立單一作業窗口，協助解決列管者的問題。有關薪資給付問題，她表示，依據勞動部解釋，「可請特休、病假或事假，分別可領全薪、半薪或無薪，或依勞資雙方協調」，但各企業的規定不同，若無法領薪，對受薪階級是很大的負擔，她呼籲政府可提供津貼補助的方式，協助解決受薪階級的生計問題。

王育敏也提及，原規定「居家檢疫」的民眾禁止搭乘大眾運輸交通工具，導致日前有剛入境者需要長途返回住所，卻苦無交通工具，必須從台中機場步行至彰化求助，才有好心民眾願意送回雲林；也有入境者搭高鐵從北部機場返回南部遭到檢舉等情事，疫情指揮中心雖然已宣布，「若返家過程沒有親友接送，可全程戴口罩搭大眾交通工具盡快回家」，但仍有鐵路及客運業者有疑慮，基於旅客健康考量，以從嚴立場拒絕載送。

王育敏說，希望政府相關單位能協助溝通，或提供補貼，委請客運業者提供入境者合宜的長程交通方式，讓需居家檢疫的入境者能有安全、儘速返家的路。

針對外籍人士入境後居家檢疫，卻常被飯店業者當人球的問題，王育敏呼籲政府與特定旅館洽談補助方案、規劃外籍人士的居家檢疫空間，並建立外籍入境人士資料即時查核機制，避免追蹤困難，解決外籍人士成檢疫人球的問題。

現階段國內疫情已有社區感染的趨向，王育敏認為，全民應全力配合政府做好防疫工作，同心協力面對防疫作戰，也希望政府規劃完善的配套措施，確切落實「居家隔離」或「居家檢疫」政策，才能讓防疫工作的拼圖更為完整，降低疫情蔓延的機會。

(工商 )