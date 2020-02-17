落實體溫量測，嘉義市開學要發3萬5000分學生健康管理護照。（呂妍庭攝）

嘉義市教育處長林立生上午宣布嘉市要發給各國中小和幼兒園學生每人一本健康管理護照。（呂妍庭攝）

嘉義市政府相關局處上午在市議會臨時會針對新冠肺炎進行防疫報告，教育處宣布為積極防範疫情，嘉市將率全國之先，在開學當天發放健康管理護照給全市各國中小及公私立幼兒園學生，確實記錄學生體溫，透過家長和老師兩次量測把關，把防疫工作做到滴水不漏。

包括市長黃敏惠、衛生局、教育處、觀光新聞處等單位輪流就因應新冠肺炎應變作為簡報後，在場議員分別提問，議員蔡文旭就建議採購遠紅外線熱像儀，蔡榮豐要求向中央爭取全市各班級配給額溫槍，吳上明更直接建議動用第二預備金買額溫槍給每個班級，另張秀華、李奕德著重在產業面，要求市府關心各產業放無薪假，是否可針對因疫情造成經濟困難者提供救助方案或勞健保減半，張秀華也替觀光業者請命，表示業者希望能房屋稅與地價稅能減半。

黃敏惠說，疫情不只大家關心，也衝擊到產業、經濟，只要大家配合中央，不用過度恐慌，尤其開學將來臨，呼籲家長大家一起做好防疫，做好孩子的體溫的自主健康管理，學校再做第二層的把關，把這本健康管理護照做好紀錄。

教育處長林立生說，這本嘉市首創的學生健康管理護照，第一波規畫發送本市各國中小、各公私立幼兒園及各私立中學，共計3萬5000分，開學後，學生進校園前應出示護照供老師查閱，如額溫大於37.5度或耳溫高於38度就請家長帶回就醫，藉此做好學生自主體溫量測，也避免學生在校門口量測，影響入校順暢。

(中時 )