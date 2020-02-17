雲林縣新聞處委託將影響動線的小樹移植他處，準備將一旁的大防空壕做成看村影音體驗中心。（許素惠攝）

雖然已超過一人高，但主幹直徑10公分以下的樹都移除。（許素惠攝）

雲林縣虎尾建國里長蘇成就17日發現有人在挖建國一村的羅漢松等樹，警覺可能盜挖，趕緊向有關單位反應，經查證，原來是雲林縣府新聞處眷村影音館相關計畫的場地清整前置作業，準備將大防空壕化身為看村生活、軍備戰事等AR、VR的體驗場域，讓大家領略眷村文化的美好。

虎尾建國眷村是全國少有的鄉村型眷村，住戶均已遷村，村內林木蓊鬱，甚至有不少珍貴老樹，蘇成就上午依慣例騎著機車巡視村內，在一村內發現一輛怪手和5、6人正在挖已長約1人高，甚至高過人的羅漢松，工作人員自稱是受力口設計公司委託，要移除主幹直徑10公分以下的樹。

蘇成就見苗頭不對，趕緊打電話到縣文化觀光處詢問，該處說可能是新聞處的工程，他又打電話到新聞處求證，還好證實是的影音體驗中心計畫的前置作業，虛警一場。

新聞處長廖淑玲表示，該前置作業只是將場域上的花木做調整，以免影響動線，移植的樹將重新種到適當的位置，未來以大防空壕為主體，整個洞頂洞壁就是螢幕，引領大家體驗眷村文化之美。

(中時 )