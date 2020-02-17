財團法人語言訓練測驗中心今天表示，2020年第1回「日本留學試驗（EJU）」將於6月21日（日）在台北舉行，報名期間為2月17日至3月13日，別錯過留學日本的最佳機會！

根據教育部國際及兩岸教育司統計，近年我國留學生赴日留學人數位居第三位，為非英語系國家之首，深入探討其原因，除地緣、文化等因素外，根據英國《泰晤士高等教育》雜誌最新公布之「2020年世界大學排名」中，日本共有110所大學上榜，高居世界第二，可見其高等教育體制完善、備受國際肯定，故我國學子留日人數多年來穩定成長。

「日本留學試驗（EJU）」係日本文部科學省為檢定擬赴日就讀大學之外國留學生日語能力及基礎學科能力測驗；另「日本台灣交流協會獎學金」亦採用EJU測驗成績作為初試評選標準。

為鼓勵台灣學子赴日深造，日本台灣交流協會針對「碩博士」及「學部」留學生提供長期獎學金，該甄選分別採用EJU第1及第2回成績作為初試評選標準。另，EJU測驗本身亦設有留學獎勵制度，成績優秀者可獲得獎學金補助。

EJU由「獨立行政法人日本學生支援機構」（JASSO）主辦，台灣地區委託語言訓練測驗中心（LTTC）辦理。相關報名資訊請至LTTC網站瀏覽，或電洽（02）2365-5050轉分機263。

(中時 )