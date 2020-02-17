新冠肺炎疫情延燒，大陸各地復工一延再延，北京當局接連季出貨幣和財政政策，減少疫情對經濟影響。受到經濟前景不佳影響，人民幣兌美元匯率近期徘徊在低點，甚至引發人民幣貶值壓力，恐對接下來陸美貿易協議執行也帶來影響。

陸美貿易協議14日正式生效，進行實質討論階段將對人民幣產生壓力，加上大陸銀行間流動性以及降準讓資金比預期寬鬆。人民幣兌美元中間價17日調升48個基點，報在6.9795。

此外，金融市場避險情緒升溫，美元指數反彈突破99點，2020年初以來累計上漲2.81%。短期來看，美元指數續強，估計人民幣會有貶值壓力。

雖然大陸經濟處於前景不明狀態，早些時間也有觀點認為是否以人民幣貶值刺激出口，但這也踩到美國紅線。

美國於去年8月初對大陸3000億美元進口商品加徵10%關稅，在岸、離岸人民幣匯價5日一早雙雙貶破7元關卡，美國總統川普隨即宣布將其列為匯率操縱國，直至今年1月才將北京從名單上移出，取而代之的是在陸美第一階段貿易協議清楚提到，北京當局不得以匯率影響進出口貿易，等於讓人民幣貶值，就會影響到雙方貿易談判進程。

中國人民銀行17日公告稱，為對沖逆回購（附賣回）到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，17日開展2千億元人民幣的中期借貸便利（MLF）操作和1千億元人民幣7天期逆回購操作。

據路透先前報導，國際評級機構惠譽中國企業研究部董事黃筱婷指出，即便人行適當降低基準存款利率，幫助困難企業渡過難關，但礙於銀行的資本適足率不宜大幅放水，債務違約率提高將難以抵擋。

黃筱婷指出，若加上新冠肺炎疫情衝擊，違約率將持續走高，企業債務違約率是否會突破2％，都不好說。也就是說，與其在短期內對人民幣匯價出手，北京當局更應該解決各地政府以及企業高居不下的債務問題，才是首要任務。

(中時電子報)