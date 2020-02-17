星調降今年經濟成長預估 可能陷衰退 13:042020/02/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受累於新型肺炎疫情，新加坡政府17日（周一）下修2020年經濟成長預期至-0.5％到1.5％之間，意即該國可能呈現2001年來首見全年衰退。 新加坡冠狀病毒疫情持續打擊經濟，目前確診案例已是中國以外人數最多的國家。分析師指出，由於星國經濟對中國的仰賴比2003年SARS時更深，此次製造、觀光與出口業所受的影響也將更大。 星國貿易和工業部表示，新加坡今年經濟成長預估在-0.5％～1.5％之間，預測中值約達0.5％，先前官方預估成長區間為0.5～2.5％。 (工商 ) #經濟成長 #之間 #中國 #星國 #衰退 也許您會感興趣 推薦閱讀 我首季GDP成長 恐不保二 04:092020/02/13 財經要聞 二月如去過星國聖淘沙賭場 有症狀快就醫 15:112020/02/13 生活 疫情影響 泰今年經濟成長率恐不到2％ 23:032020/02/13 財經 紓困良法美意中的魔鬼 04:092020/02/14 論壇廣場 李顯龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 星國經濟恐衰退 17:062020/02/14 國際 陸GDP被下調 汽車業恐受重傷 04:092020/02/15 焦點新聞 蕭乾祥專欄－疫情干擾、區間震盪 逢低擇強切入 04:092020/02/15 財經要聞 驚恐與預測 04:092020/02/16 專題周報 疫情衝擊 全球經濟成長減速 04:102020/02/17 投資理財 老蕭取消星國巡演 韋禮安林宥嘉且看且走 04:102020/02/17 娛樂新聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 獨家》 陸航第一槍！兩岸直航限縮 國航3月起無薪假 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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