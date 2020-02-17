受累於新型肺炎疫情，新加坡政府17日（周一）下修2020年經濟成長預期至-0.5％到1.5％之間，意即該國可能呈現2001年來首見全年衰退。

新加坡冠狀病毒疫情持續打擊經濟，目前確診案例已是中國以外人數最多的國家。分析師指出，由於星國經濟對中國的仰賴比2003年SARS時更深，此次製造、觀光與出口業所受的影響也將更大。

星國貿易和工業部表示，新加坡今年經濟成長預估在-0.5％～1.5％之間，預測中值約達0.5％，先前官方預估成長區間為0.5～2.5％。

(工商 )