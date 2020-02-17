從大陸武漢所引爆的新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎），全球疫情仍持續升溫，病例最多的大陸，最近中共中央宣傳部，為了加強宣傳教育和輿論引導工作，要求媒體多報導「防控感動人心的正能量故事」。結果竟有媒體在報導中聲稱，有醫護人員，在孩子出生不到20天，就主動前往疫區支援，孩子早上睡醒還天真問媽媽去哪兒？被網友們酸爆，指媒體瞎編故事太假了。

由於新冠肺炎疫情持續蔓延，大陸當局頻頻被外界與民眾指責隱匿疫情。因此大陸國家領導人習近平，日前下令要做好宣傳教育和輿論引導工作，中宣部也要求媒體多報導「防控感動人心的正能量故事」，希望加強輿論引導。

大陸《華商報》的漢中版《華商漢中》，亂編才出生20天的嬰兒，居然會問「媽媽幹嘛去了？」慘遭外界批評。（圖／翻攝新浪新聞）

結果，《華商報》的漢中版《華商漢中》，於本月16日刊登一篇〈孩子出生不到20天，他卻主動申請投入抗疫一線……〉的報導，內容提到一名在醫院工作的王姓女子，因新冠肺炎疫情爆發，必須回到醫院支援，她出門前哄2個出生不到20天的雙胞胎兒子睡著後，回到醫院工作，結果報導中提到，兩個孩子醒來後，竟一臉稚氣地開口問爸爸「媽媽幹嘛去了？」誇張報導讓網友看了既噴飯又傻眼。

後來《華商漢中》發表聲明道歉，表示編輯室因為工作倉促才會出錯，聲明中提到：「特向廣大網友誠懇道歉，並對相關責任人進行嚴肅處理。輿論宣傳無小事，我們將深刻吸取教訓，以更加謹慎仔細的工作態度投入到目前的戰疫宣傳工作中去，堅決杜絕此類事件的發生。」

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(中時電子報)