中國國際航空在台辦公室無薪假協議書。（讀者提供）

防堵新冠肺炎疫情延燒，政府宣布本月10日起兩岸航線僅剩4城5點，衝擊陸籍航空在台營運，連最大的中國國際航空（國航）都撐不住，宣布在台辦公室3月起放無薪假，3月只上11天、4月只上10天，等於是「上一休一」，薪水直接砍半。

新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布自本月10日開始，兩岸航線除北京、上海浦東／虹橋、廈門高崎、成都雙流等5機場外，其餘往大陸航班皆暫停，創下兩岸直航以來最大縮減紀錄，相較原兩岸每周約193航班，如今只剩下3成5。

影響所及，除華航、長榮航外，只飛兩岸的陸籍航空更首當其衝，中國國際航空目前在目前可以飛的5個航點裡有4個，但隨著疫情嚴峻，砍到剩下北京、浦東2點，在短期內復飛無望的情況下，乾脆不撐了，只得宣布在台員工放無薪假。

根據無薪假協議，因台灣禁止旅行業組團前往大陸旅遊，或經大陸轉機，同時禁止大陸人民入境台灣，導致兩岸航線因客源不足，引發航班數量大幅調減，經雙方協商後，暫時性減少工作時間及工資，並從3月1日至4月30日實施，為期2個月。

在中國國際航空宣布無薪假之前，國泰航空已率先發難要放三周無薪假，影響台灣分公司員工近600人。國泰航空是外籍航空中在台營運規模最大的業者，過往台港每天班次高達16～17個架次（來回），但近期已經減少到2～3個架次。

本國業者方面，華航已啟動新進人事凍結，有百位新進空服員「錄取不報到」，上周更放寬請假、留職停薪標準，開放員工申請無薪特殊事假，最少7天、最多14天，但年資保留，藉此降低龐大的人士成本，以利捱過這波冰河期。

(中時 )