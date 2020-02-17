台灣出現首例新冠肺炎死亡個案，且是第一起疑似社區感染個案，社會恐慌頓時升高，抗煞專家蘇益仁直言，大陸疫情已經蔓延兩個月，台灣怎麼可能期待在這樣的情形之下沒有社區感染，「這期待不切實際」，因此不該再爭議社區感染的定義，否則只會模糊接下來的防疫作為，呼籲指揮中心，不要排除社區感染，該用社區感染的措施去做。

台灣出現首例武漢肺炎死亡病例，又是第一起疑似社區感染，讓社會恐慌頓時升到最高點，衛福部長陳時中從一開始的「可以這麼說」到短短數小時後澄清「尚未完全符合定義」，讓防疫重點再次又退回「守不守得住社區感染」這道防線，也讓民眾緊張情緒升到最高點。

看到這樣的情勢發展，抗煞專家、前疾管局長蘇益仁憂心忡忡，他直言，好像又嗅到2003年SARS初期的氛圍，當年3月底、4月初，國內同樣自豪於創下「零死亡、零輸出、零社區感染」的三零紀錄，沾沾自喜於表現優於日本、韓國等，後果就是大家不會特別重視，隨後和平醫院就爆出了第一例曹姓婦女案例，步上封院的下場。

蘇益仁說，以武漢肺炎的這第19例來說，原本被當作流感治療，還傳給兄弟，可說疑似社區感染，但此刻不要再爭議社區感染的定義，否則只會模糊接下來的防疫作為，他強調，「不要排除社區感染，該用社區感染的措施去做」，否則還會有多少人會依照指揮中心說的去做？導致喪失公信力。

武漢肺炎從中國蔓延開來已經2個多月了，蘇益仁強調，如果再拖半年，生活會受到什麼影響？經濟會受到什麼影響？台灣怎麼可能期待在這樣的情形之下沒有社區感染，「這期待不切實際」，何況兩岸密切往來，目前還有5條航線的台商來來往往。

蘇益仁說，目前宣布加強篩檢、用藥，只能這樣做也不能再多了，至於口罩政策要不要改，他認為，該回頭問的是，防範流感同樣也是這樣做，流感也會重症、也會死亡，大家為什麼不怕？關鍵就在於，知道流感怎麼傳播，有藥可用；而我們目前對武漢肺炎的了解已經增加，加上98％都是輕症，該調整心態，習慣武漢肺炎會常態化存在。

(中時 )