國民黨中常會通過恢復立委傅崐萁黨籍，沒想到遭到國民黨台北市議員徐巧芯和前國民黨秘書長金溥聰反對，認為國民黨不應短視近利，而毀掉自身形象。韓粉知悉，氣得搖頭大罵，「因為是挺韓的庶民勢力，所以黨中央權貴又想要奪回控制權了，這黨根本沒在反省」！

國民黨日前通過中常會通過提案，讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，再由組發會及中央考紀會完備程序，考紀會將於18日開會討論此案，但金溥聰與徐巧芯卻舉行記者會，力勸國民黨中常會審慎考量傅崐萁黨籍案。金溥聰認為，傅崐萁的形象充滿負面爭議，若國民黨真通過黨籍案，將對黨造成負面的社會觀感和形象。

對此，韓粉感到非常憤怒，在臉書《韓國瑜市長後援會》粉專上怒嗆國民黨，除了會鬥自己人外，國民黨還會幹嘛！有網友直言，「團結一致！別再分裂了」、「每個人都自以為是」、「這群沒救的，對付民進黨不看他們這麼團結排排坐開記者招待會」、「不思考如何團結，凝聚向心力，反而又再內鬥，真的是無言以對。麻麻的，金先生你在位，替國民黨幹了什麼，民心盡失，好意思大言不慚，搖頭」、「因為是挺韓的庶民勢力 所以黨中央權貴又想要奪回控制權了 這黨根本沒在反省」、「我根本懷疑傅崑萁是最挺韓的花蓮王，徐巧芯跟金溥聰是要卡韓所以要卡傅崑萁，這黨沒救了」！

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)