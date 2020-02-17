大聯盟研議調整季後賽制度，計畫將兩個聯盟(美聯、國聯)的外卡席位都擴張到4席(目前兩席)，並全面革新外卡爭奪戰的規則。簡言之單個聯盟的季後賽球隊就有7支，兩個聯盟合計14支，將近全聯盟30支球隊的一半數量。

根據美媒《紐約郵報》報導，當前的設想是這樣的：兩個聯盟戰績最好的球隊可以免打首輪，其餘的球隊全部都要打三戰兩勝的外卡戰，並且由戰績較高的球隊優先挑選對手。

以去年的美聯為例，一共有太空人、洋基、雙城、運動家、光芒、印地安人、紅襪可以進入季後賽。戰績最好的太空人免打首輪，戰績次佳的洋基可以挑選末三位的光芒、印地安人、紅襪其中一隊來當對手。比如說洋基指名打紅襪，然後雙城指名打光芒，結果就會變成：

太空人(自動晉級)

洋基vs紅襪

雙城vs光芒

運動家vs印地安人

其中洋基、雙城、運動家將享有3場全部的主場優勢。在這新規定之下，例行賽排名與戰績更加重要，席位增加可減少中段班球隊擺爛，亦可防止前段班球隊在季末鬆懈。大聯盟還打算把挑選對手的過程做為電視轉播的賣點。由於目前卡在轉播單位的合約，新制度最快2022年才開始實行。

(中時電子報)