深圳地鐵啟動實名制 乘客登記才能上車 13:052020/02/17 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒疫情擴散，大陸各地正陸續復工，為了控制疫情，深圳地鐵採取「實名制」，乘客要實名登記才能上車。深圳新聞網報導，深圳已經進入復工潮，為控制武漢肺炎傳播，深圳地鐵昨天起啟動了實名制乘車，以確保可追查乘客資訊及追蹤重點人員。 據報導，進入當地地鐵站的乘客需要以微信掃描站內到處張貼的二維碼，以確定登記了手機號─大陸手機以實名登記。乘客登記手機號後，向車站工作人員出示登記成功介面，即獲放行登車。乘客登車後，每個車廂也有不同的二維碼供乘客掃描，以確定乘客所在車廂。 (中時 ) #乘客 #登記 #深圳 #手機 #地鐵 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 漂流近2周 威士特丹號終於停靠柬埔寨 01:152020/02/14 國際大事 不畏新冠肺炎 MSCI調升陸股權重 04:102020/02/14 社會新聞 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 兩岸熱門新聞 雷神山醫院「疫情已到拐點」？ 陸媒揭未曝光內幕！ - 兩岸 退休高官確診嫌醫院爛 開3條件：要住單人房 - 兩岸 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 陸湖北孝感市新公告 今起「480萬居民嚴禁出門！」 - 兩岸 武漢、湖北省委書記為何同時調整？背後原因終於曝光！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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